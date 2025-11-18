Орусиядагы мигранттардын саны 1 миллионго кыскарды

2025-жылдын алгачкы тогуз айында Орусияга кирген чет элдиктердин саны 1 миллионго азайды. ФСБнын Чек ара кызматынын маалыматы боюнча, учурда эң көп мигранттар Казакстандын жарандары, андан кийин Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан.
Эксперттер бул төмөндөөнү иммиграциялык мыйзамдардын катаалдашуусу менен байланыштырышат деп билдирет Mосква FM. Юридикалык эксперттер өлкөдө мыйзамсыз жашаган чет элдиктер жөнүндө маалыматты камтыган көзөмөлдөнгөн адамдардын коомдук жеткиликтүү реестринин киргизилишин, алардын 30 000 рублдан ашык банктык операцияларды жана никеге турууну камтыган ар кандай кызматтарга жетүү мүмкүнчүлүгүн чектегенин белгилешет. Андан тышкары, депортациялоо жол-жоболору тездетилип, мыйзамсыз миграцияны уюштуруу үчүн жазалар күчөтүлдү.
Эмгек мигранттары үчүн мыйзамдардын катаалдашуусу менен бирге, өлкөгө кирүү туризми да төмөндөдү. Туроператорлор ассоциациясынын маалыматы боюнча, ал жыл башынан бери 6 пайыздан ашык төмөндөгөн. Негизги себептердин катарына транспорттук кыйынчылыктар жана авиабилеттердин кымбаттыгы, чет элдиктер үчүн ыңгайлуу төлөм чечимдеринин жоктугу жана SIM-карталар менен көйгөйлөр кирет.