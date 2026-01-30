13:37
Чет өлкөлөрдө болжол менен 800 миң кыргызстандык бар

Учурда 798 миң кыргызстандык чет өлкөлөрдө жүрөт. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу «Элдик» жана «Ала-Тоо» парламенттик топторунун биргелешкен жыйынында билдирди.

Ал алардын 532 миңи Орусияда экенин белгиледи.

«Бирок, Орусияда миграция органдарында 341 миң жаран катталган. Калгандарынын статусу белгисиз. Айрымдары транзит менен өтүшөт, башкалары кирип-чыгышат. 2021-2022-жылдары маалыматтар боюнча 700-800 миң адам катталган», — деди министрдин орун басары.

Ал кошумчалагандай, учурда Россия Федерациясынын көзөмөлдөгү адамдардын реестринде 34 миң кыргызстандык калган. Буга чейин бул көрсөткүч 124 миңди түзгөн.
