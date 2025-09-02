11:59
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Кыргызча

Опузалап пара алуу. ИИМдин райондук күзөт кызматынын жетекчилери кармалды

ИИМдин Күзөт кызматынын Биринчи Май райондук бөлүмүндө туруктуу коррупциялык схемага бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз борбору билдирди.

Аталган бөлүмдүн айрым жетекчилери көп жылдар бою кол алдындагылардан коммерциялык объектилерде кошумча күзөт кызматын көрсөтүүгө уруксат берүү үчүн акча талап кылып келгени аныкталган.

Опузалап пара талап кылуу фактылары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында, 2025-жылдын 27-августунда КР ИИМдин күзөт кызматынын Бишкек шаарынын Биринчи май районунун күзөт бөлүмүнүн башчысынын орун басары А.Б.Г. 110 миң сом акча каражатын алып жаткан жеринен кармалган.

Ошондой эле бул коррупциялык схемага Биринчи май райондук күзөт бөлүмүнүн башчысы О.С.С.тин катыштыгы бар экендиги аныкталган. Анын иш бөлмөсүн тинтүү учурунда 46 миң АКШ доллары жана 5 млн 890 миң сом акча каражаттары табылып, шектүү алардын келип чыгышын түшүндүрө алган эмес. Ошондой эле 9×17 мм калибриндеги 32 даана эсепке алынбай калган ок-дарылар табылган.

Мындан тышкары, бөлүмдүн улук инспектору Ч.Б.К. жана взводдун командири М.Э.Т. аталган коррупциялык схемаларга катыштуулугу боюнча шектүү катары кармалышты.

Кармалгандардын баары УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341865/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Мыйзамсыз миграция : Ош аэропортунун директорунун мурдагы жардамчысы кармалды
Чет элдик ишкерди коркуткан. УКТнын «Шрам» каймана аттуу мүчөсү кармалды
Ошто алдамчылыкка шектелип милиция кызматкери кармалды
УКМКнын Академиясынын алгачкы курсанттары аскердик ант беришти
Ысык-Көлдө мурдагы жашылча-жемиш совхозунун жерлери мамлекетке кайтарылды
Ысык-Көлдөгү мектеп-интернаттын имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды
Пара талап кылуу. УКМК Эсеп палатасынын дагы бир инспекторун кармады
Камчыбек Ташиев күзөт жана коштоо департаментине техникаларды тапшырды
Соттолгон Даниэл Ажиевдин жубайына батир жана унаа берилди
УКМК Бишкектеги жер мафиясынын ишмердүүлүгүнө бөгөт койду
Эң көп окулган жаңылыктар
Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды
24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. 24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.
Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды
Нарында мыйзамсыз кийик аткандарга айып салынды Нарында мыйзамсыз кийик аткандарга айып салынды
2-сентябрь, шейшемби
11:55
Кыргызстанда бир жылда 8,8 миң кызамык оорусу катталды Кыргызстанда бир жылда 8,8 миң кызамык оорусу катталды
11:34
«Асман аба жолдору» мамлекеттик авиакомпаниянын үчүнчү учагы Кыргызстанга келди
11:18
Опузалап пара алуу. ИИМдин райондук күзөт кызматынын жетекчилери кармалды
10:42
Быйыл Бишкектеги коомдук тамактануучу жайларга 17,5 миллион сом айып салынды
10:14
Бишкекте Лев Толстой көчөсүнүн эки бөлүгү убактылуу жабылды