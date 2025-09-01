Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Алгачкы сабактын темалары

Кыргызстандын билим берүү мекемелеринде жаңы 2025/2026-окуу жылы башталды. Бүгүн, 1-сентябрда мектептерде Биринчи коңгуроо кагылат.
Билим берүү министрлиги 24.kg агентигине алгачкы сабактардын темаларын жарыялады:
1-класстар үчүн: «Мен мектепке бара жатам — билимдин кенчи!»;
2-4-класстар үчүн: «Менин сүйүктүү мектебим — гүлдөгөн Мекеним!»;
5-9-класстар үчүн: «Мен ким болгум келет жана бул жагынан «жаңы» мектеп мага кандай жардам берет?»;
10-11-класстар үчүн: «Келечектин билими: «Алтын казык» программасы мага эмне берет?»
Белгилей кетсек, бул программа билим берүү системасын модернизациялоону — 12 жылдык мектепте билим берүү форматына өтүүнү карайт.
Реформадан улам 200 миңден ашык биринчи жана экинчи класстын окуучулары быйыл биринчи жолу өз партасына отурушат.
Республикада 2394 мектеп бар, анын ичинен 224у жеке менчик. Анда 1,5 миллиондон ашык студент окуйт.
Мектептин билим берүү системасына 93 миңден ашык мугалим тартылган, бош орундар бар.