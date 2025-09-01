09:49
Кыргызча

Бүгүн Кыргызстанда 57 мектеп жана 20 бала бакча пайдаланууга берилет

Жаңы окуу жылына карата өлкө аймагы боюнча 110 курулуш объектиси, анын ичинде 57 мектеп жана 20 бала бакча пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигинен билдиришти.

Мектептерди облустар боюнча бөлүп карай турган болсок:

Бишкек — 1

Чүй облусу — 2

Баткен облусу — 3

Жалал-Абад облусу — 24

Ысык-Көл облусу — 9

Нарын облусу — 5

Ош облусу — 11

Талас облусу — 2.

Аймактар курулган бала бакчалар:

Бишкек — 2

Чүй облусу — 1

Жалал-Абад облусу — 5

Ысык-Көл облусу — 6

Нарын облусу — 1

Ош облусу — 5
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341678/
