Шашылыш билдирүү! Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө

Жакынкы бир саат ичинде Бишкек шаарында жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.
Кыргызгидрометтин маалыматына ылайык, жакынкы бир саат ичинде Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө түндүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15–20 метрге жетиши мүмкүн.
ӨКМ калкты коопсуздук чараларын сактоого чакырды. Катуу шамал учурунда көрнөк-жарнактардан, бак-дарактардан жана электр чубалгыларынан алыс болуп, коопсуз жайларда болуу зарыл.
Өзгөчө кырдаал жаралган учурда 112 номуруна чалуу керек. Кызмат күнү-түнү акысыз иштейт.