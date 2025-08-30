12:43
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Кыргызча

Шашылыш билдирүү! Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө

Жакынкы бир саат ичинде Бишкек шаарында жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.

Кыргызгидрометтин маалыматына ылайык, жакынкы бир саат ичинде Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө түндүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15–20 метрге жетиши мүмкүн.

ӨКМ калкты коопсуздук чараларын сактоого чакырды. Катуу шамал учурунда көрнөк-жарнактардан, бак-дарактардан жана электр чубалгыларынан алыс болуп, коопсуз жайларда болуу зарыл.

Өзгөчө кырдаал жаралган учурда 112 номуруна чалуу керек. Кызмат күнү-түнү акысыз иштейт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341595/
Кароо: 92
Басууга
Теги
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү: Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү: Өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Жамгыр жаап, сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү. Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал болушу мүмкүн
Шашылыш билдирүү: Кыргызстанда катуу жаан жаап, сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал болору күтүлүп жатат
Эң көп окулган жаңылыктар
Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды
Президент Барскоон&nbsp;&mdash; Бедел жолун куруу долбоорун баштап берди Президент Барскоон — Бедел жолун куруу долбоорун баштап берди
Максат Жумаев &laquo;Кыргызфильм&raquo; киностудиясынын директору болуп дайындалды Максат Жумаев «Кыргызфильм» киностудиясынын директору болуп дайындалды
Ош&nbsp;шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди Ош шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди
30-август, ишемби
12:30
Пайдалуу кеңеш: Эртең мененки тамакта балмуздак жесе болобу? Пайдалуу кеңеш: Эртең мененки тамакта балмуздак жесе бо...
12:05
Бишкектин 7-Апрель көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоодон кийин ачылды
11:44
Шашылыш билдирүү! Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
11:33
Сузакта 100 жылдык эски мектеп бузулуп, жаңысы курулду. Аны Садыр Жапаров ачты
11:05
Кыргызстандын футзал боюнча курама командасы Венгрия курамасына утулуп калды