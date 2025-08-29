Бишкекте оор атлетика спорт мектебинин жаңы имараты курулду

Бишкек шаарындагы Жукеев-Пудовкина көчөсү, 41 дарегинде оор атлетика боюнча олимпиадалык резервдин адистештирилген балдар-өспүрүмдөр спорт мектебинин жаңы имаратынын курулушу аяктады. Бул тууралуу курулуш министрлигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, курулуш 2023-жылы башталып, республикалык бюджеттен каржыланган. Объекттин жалпы баасы 42 миллион сомду түздү.
Жалпы аянты 459 чарчы метр болгон спорт мектеби эки блоктон турат. Ошондой эле заманбап талаптар менен 44 көрүүчүгө ылайыкталган мелдеш залы, машыктыруучунун кабинети жана кийим алмаштыруу жайы каралган.
Жаңы окуу жылынын башталышы менен имарат пайдаланууга берилет.