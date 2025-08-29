09:58
Ысык-Көл облусунун Тоң айылында 350 орундуу мектеп курулат

Ысык-Көл облусунун Тоң айылында 350 орундуу мектеп курулат. Тиешелүү арыз мамлекеттик сатып алуулар порталына жайгаштырылган.

Маалыматка ылайык, Ысык-Көл облустук капиталдык курулуш башкармалыгы Тоң айылына 350 орундуу Азиз Салиев атындагы мектепти курууга тендер жарыялаган.

Сатып алуунун жалпы суммасы 246,2 млн сомду түзөт, ал чексиз эки пакеттик ыкма форматында жүргүзүлөт. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен келишим боюнча жүргүзүлөт.

Арыздар 2025-жылдын 11-сентябрына чейин кабыл алынат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341391/
Кароо: 77
