Мыйзамсыз миграция : Ош аэропортунун директорунун мурдагы жардамчысы кармалды

Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз миграциянын каналы токтотулду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, Борбор Азиядагы кылмыштуу топтордун өкүлдөрү жана Чек ара кызматынын айрым таза эмес аскер кызматкерлери тарабынан уюштурулган Кыргызстандын аймагындагы мыйзамсыз миграциянын каналына бөгөт коюлду.

25-августта жогоруда аталган факты боюнча А.Э.К. аттуу КР жараны кармалды. Ал буга чейин Ош шаарындагы «Манас» эл аралык аэропортунун директорунун жардамчысы кызматын аркалап келген, ошондой эле Борбор Азия чөлкөмүндөгү уюшкан кылмыштуу топтор менен туруктуу байланышта болуу менен бирге «Казак» жана «Дженго» уюшкан кылмыштуу топторунун өкүлдөрүнүн адвокаты катарында белгилүү болгон.

А.Э.К. кылмыштуу байланыштары аркылуу чет өлкөлүк жарандардын КР мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүсүн уюштуруп, аларды жер которуу жана туруктуу жашаган жай менен камсыз кылган. Ошондой эле Чек ара кызматынын өкүлдөрү менен бирге ич ара бүтүм түзүшүп, өлкөгө мыйзамсыз кирген чет элдиктерди КР Чек ара кызматынын каттоо системасына жалган маалыматтарды киргизүү жолу менен каттоодон өткөрүшкөн.

Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган мыйзамсыз ишке тиешеси бар адамдарды аныктоого жана жоопкерчиликке тартууга багытталган ыкчам-иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
