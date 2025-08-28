Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Бишкектин Ала-Тоо аянтында концерт болот

31-августта саат 18: 00дө Ала-Тоо аянтында Кыргызстандын Эгемендүүлүк күнүнө арналган майрамдык концерт болот. Бул тууралуу борбор калаанын муниципалитетинен билдиришти.
Борбор калаанын тургундары жана коноктору чыгармачыл топтордун, ошондой эле сүйүктүү аткаруучулардын: Иса Өмүркулов, Азат Раимбердиев, Бек Исраилов, Гүлнур Сатылганова, Гүлзинат Суранчиева, Жакс, Фриман, Бегиш, Маликадинанын жана башка эстрада артисттеринин ырларына күбө болушат.
Бишкек шаарынын мэриясы сиздерди биримдиктин, музыканын жана шыктануунун атмосферасын бөлүшүүгө чакырат.