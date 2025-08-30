Бишкекте Эгемендүүлүк күнүндө 2500 милиция кызматкери тартипти сактайт

Борбор калаанын Эски аянтында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын өздүк курамынын гарнизондук кошууну болуп өттү. Бул тууралуу Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Анда борбор калаанын милиция башчысы Азамат Токтоналиев борбор калаанын жарандарынын жана конокторунун коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыз кылуу, калкты сапаттуу тейлөө боюнча бир катар орчундуу милдеттерди коюп, ошондой эле балдардын жана кары-картаңдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууну талап кылды. Мындан тышкары, кызматкерлердин формасы жана техникалык жабдуулардын даярдыгы текшерилди.
Ошондой эле Азамат Токтоналиев өздүк курамдын алдыдагы Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүн майрамдоого жана Билим күнүнө арналган иш-чараларга даярдыгын текшерди. Алдыдагы майрамдык иш-чараларга 2500гө жакын милиция кызматкерлери тартылып, алар күчөтүлгөн режимде кызмат өтөшөт.