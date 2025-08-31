24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.

Бүгүн, 31-август Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнү! 24.kg жамааты сиздерди өлчөнбөгөн өзгөчө майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анткени Эгемендүүлүк — өлкөбүздүн деми, жүрөгү жана өзөгү болуп саналат.
Бул жылдар аралыгында Кыргызстан татаал жолду басып өттү. Желегибизди желбиреткен жеңиштер, сыноолор болду. Бирок эң негизгиси Кыргыз элинде ар дайым кайраттуулук, өз жерине болгон сүйүү жана келечекке ишеним калды.
24.kg маалымат агенттиги күн сайын өлкөбүздүн тарыхына назар салып, чагылдырып келет. Алардын эң баалуусу — чынчыл, эмгекчил, эр жүрөк, камкор Элибиз экен. Кыргызстанды ушундай кылып келаткан сиздерсиңер!
Кыргызстан ар дайым ажайып адамдардын өлкөсү, ачык асманыбыз жашоого, иштөөгө кыялдарыбыз ишке ашкан чексиз мейкинибиз — бул биздин Мекенибиз!
Ар бир үйгө жана ар бир үй-бүлөгө ден соолук менен бакубатчылык, бардарчылык, бейпилдик жана тынчтык каалайбыз!
Эгемендүүлүк күнүң менен, сүйүктүү Мекеним!