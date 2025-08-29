14:40
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Кыргызча

Эгемендүүлүк майрамы: Ниагара шаркыратмасы Кыргызстандын желегинин түсүнө боёлот

Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата 31-августта Ниагара шаркыратмасы кызыл жана сары түстөр менен жарыктандырылган. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирди.

АКШ элчилиги
Фото АКШ элчилиги. Эгемендүүлүк күнүнүн урматына Ниагара шаркыратмасы кыргыз желегинин түстөрүндө жаркырайт

Жарыктандыруу 22:30да башталып, жергиликтүү убакыт боюнча жана 15 мүнөткө созулат. Жарык Канада жана АКШ тараптан да көрүнүп турат.

Канадада жашаган кыргызстандыктар үчүн Түштүк-Чыгыш Flagpole аймагында жолугушуу уюштурулат. Анда Кыргызстандын гимни, «Кара-Жорго» флешмобу, улуттук аспаптарда музыкалык номерлерди тартуулоо пландалып жатат.

Иш-чара Монреалдагы кыргыз диаспорасы KG Québec-communauté kirghiz жана Niagara Parks администрациясынын колдоосу менен өткөрүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341462/
Кароо: 118
Басууга
Теги
Курулуш министрлиги: Эгемендүүлүк күнүнө карата 115 объект пайдаланууга берилет
Эгемендүүлүк майрамы: Ошто жолдор жабылып, жүк ташуучу унааларга чектөөлөр болот
Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Бишкектин Ала-Тоо аянтында концерт болот
Эгемендүүлүк күнү: Жалал-Абаддагы майрамдык даярдыктардын видеосу жарыяланды
Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт
Кыргызстандын Эгемендүүлүк күнүнө карата негизги салтанаттар Жалал-Абадда өтөт
Эртең Бишкектин борбордук көчөлөрү жабылат. Тизме
Эгемендүүлүк майрамында борбордогу коомдук транспорт түнкү экиге чейин иштейт
Эгемендүүлүк майрамы. Бишкек мэриясы жеке транспорттон баш тартууну суранат
Эгемендүүлүк күнү Бишкекте өтө турган иш-чаралардын программасы
Эң көп окулган жаңылыктар
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди? Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Султан Раевдин &laquo;Жанжаза&raquo; романы АКШда англис тилинде жарык көрдү Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү
29-август, жума
14:30
Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү уба...
14:26
Окуу китептеринин жетишсиздиги. Мектептерде китеп жарманкелери өтүүдө
13:09
Эгемендүүлүк майрамы: Ниагара шаркыратмасы Кыргызстандын желегинин түсүнө боёлот
12:31
Кыргызстанда 1-октябрдан тарта пенсия канчага көтөрүлөт?
12:25
Минкаб этникалык кыргыздарды жана кайрылмандарды колдоо программасын бекитти