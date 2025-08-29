Эгемендүүлүк майрамы: Ниагара шаркыратмасы Кыргызстандын желегинин түсүнө боёлот

Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата 31-августта Ниагара шаркыратмасы кызыл жана сары түстөр менен жарыктандырылган. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирди.
Фото АКШ элчилиги. Эгемендүүлүк күнүнүн урматына Ниагара шаркыратмасы кыргыз желегинин түстөрүндө жаркырайт
Жарыктандыруу 22:30да башталып, жергиликтүү убакыт боюнча жана 15 мүнөткө созулат. Жарык Канада жана АКШ тараптан да көрүнүп турат.
Канадада жашаган кыргызстандыктар үчүн Түштүк-Чыгыш Flagpole аймагында жолугушуу уюштурулат. Анда Кыргызстандын гимни, «Кара-Жорго» флешмобу, улуттук аспаптарда музыкалык номерлерди тартуулоо пландалып жатат.
Иш-чара Монреалдагы кыргыз диаспорасы KG Québec-communauté kirghiz жана Niagara Parks администрациясынын колдоосу менен өткөрүлүүдө.