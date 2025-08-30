Эгемендүүлүк майрамы: Бишкектин борбордук көчөлөрү жабылат

Эртең, 31-август Эгемендүүлүк күнүнө карата Бишкектин борбордук көчөлөрү убактылуу жабылат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти.
Маалыматка ылайык, саат 6:00дөн 00:00гө чейин Ала-Тоо аянтында жана Эски аянтта, ошондой эле айрым тилкелерде унаа кыймылына чектөө киргизилет:
Чүй проспектиси — Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин;
Абдумомунов көчөсү — Орозбековдон Раззаковго чейин.
Муниципалитет көрүлгөн чараларга түшүнүү менен мамиле кылууну жана каттамыңызды алдын ала пландаштырууну суранат.