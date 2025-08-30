09:34
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Кыргызча

Эгемендүүлүк майрамы: Бишкектин борбордук көчөлөрү жабылат

Эртең, 31-август Эгемендүүлүк күнүнө карата Бишкектин борбордук көчөлөрү убактылуу жабылат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, саат 6:00дөн 00:00гө чейин Ала-Тоо аянтында жана Эски аянтта, ошондой эле айрым тилкелерде унаа кыймылына чектөө киргизилет:

Чүй проспектиси — Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин;

Абдумомунов көчөсү — Орозбековдон Раззаковго чейин.

Муниципалитет көрүлгөн чараларга түшүнүү менен мамиле кылууну жана каттамыңызды алдын ала пландаштырууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341558/
Кароо: 98
Басууга
Теги
Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Жалал-Абаддагы майрамдык иш-чаралардын программасы
Эгемендүүлүк майрамы: Ниагара шаркыратмасы Кыргызстандын желегинин түсүнө боёлот
Курулуш министрлиги: Эгемендүүлүк күнүнө карата 115 объект пайдаланууга берилет
Эгемендүүлүк майрамы: Ошто жолдор жабылып, жүк ташуучу унааларга чектөөлөр болот
Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Бишкектин Ала-Тоо аянтында концерт болот
Эгемендүүлүк күнү: Жалал-Абаддагы майрамдык даярдыктардын видеосу жарыяланды
Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт
Кыргызстандын Эгемендүүлүк күнүнө карата негизги салтанаттар Жалал-Абадда өтөт
Эртең Бишкектин борбордук көчөлөрү жабылат. Тизме
Эгемендүүлүк майрамында борбордогу коомдук транспорт түнкү экиге чейин иштейт
Эң көп окулган жаңылыктар
Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды
Президент Барскоон&nbsp;&mdash; Бедел жолун куруу долбоорун баштап берди Президент Барскоон — Бедел жолун куруу долбоорун баштап берди
Максат Жумаев &laquo;Кыргызфильм&raquo; киностудиясынын директору болуп дайындалды Максат Жумаев «Кыргызфильм» киностудиясынын директору болуп дайындалды
Ош&nbsp;шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди Ош шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди
30-август, ишемби
09:33
Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 30-август 2007-жылы болгон Температуралык рекорддор. Бишкекте эң ысык 30-август 20...
09:25
Кыргызстандын түштүгүндө жер титирөө болду
09:00
Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Жалал-Абаддагы майрамдык иш-чаралардын программасы
08:30
Эгемендүүлүк майрамы: Бишкектин борбордук көчөлөрү жабылат
08:00
Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы 3-сентябрда башталат
29-август, жума
16:05
30-августка карата аба ырайы
15:10
Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды
14:45
Нарында мыйзамсыз кийик аткандарга айып салынды
14:30
Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды
14:26
Окуу китептеринин жетишсиздиги. Мектептерде китеп жарманкелери өтүүдө