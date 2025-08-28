16:39
Чет элдик ишкерди коркуткан. УКТнын «Шрам» каймана аттуу мүчөсү кармалды

Кытайдан келген инвесторлордун арызынын негизинде Ош шаарында жайгашкан «Мухаммед Умар» спорт клубунан чыккан «Шрам», «Череп» өңдүү каймана аттар менен белгилүү болгон УКТ мүчөсү А.у.А. кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

Белгиленгендей, А.у.А. кытайлык ишкерден алдамчылык жол менен анын «Лексус GX 460» үлгүсүндөгү унаасын алып, сатып жиберген.

Ишкер унааны кайтарып берүүнү талап кылганда А.у.А. коркутуу жолу менен өзүн кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары тааныштырып, ишкерге карата күч колдонуп зомбулук көрсөтөрүн айтып, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун башчылары менен («Дженго» — К.Досонов, «Казак» — Ж.Көлбаев жана У.Маратов) менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн көрсөткөн.

"Козголгон кылмыш ишинин алкагында А.у.А. кармалып, УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө абагына камакка алынды. Учурда анын мындан бөлөк башка кылмыштарга тиешеси бардыгын аныктоо боюнча иштер жүрүүдө",-деп айтылат маалыматта.

Белгилей кетсек, УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун ар кандай көрүнүштөрүнө каршы ырайымсыз күрөшүү уланууда.
