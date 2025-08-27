09:12
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкектин борборунда ичүүчү суу токтотулат

2025-жылдын 28-августунда саат 9:00дөн 18:00гө чейин турак жайларда, мектептерде, мектепке чейинки балдар мекемелеринде, саламаттыкты сактоо мекемелеринде жана башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерде таза суу өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти.

Өчүрүү аймагы көчөлөр менен чектелген:

Чокморова — Абдрахманова — Киев — Шопокова — Чүй проспектиси — Ибраимов — Киев — Шопокова.

Өчүрүү Үсөнбаев көчөсүндөгү 300 миллиметрлик суу түтүгүн оңдоо иштерине байланыштуу.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

«Бишкексууканал» ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекеме-уюмдарды жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341106/
Кароо: 38
Басууга
Теги
Кыргызстандын 550дөн ашык айылы борборлоштурулган суу менен камсыз болот
Бүгүн Бишкектин борборунда суу болбойт
26-августта Бишкектин борборунда суу болбойт
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө суу токтотулат
Бүгүн Бишкекте айрым аймактарында суу өчүрүлөт
Бишкекте 19-августтан тарта ичүүчү суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу токтотулат
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу токтотулат
14-августта Бишкектин бир бөлүгүндө суу болбойт
Кыргызстан менен Өзбекстан Казакстанга 600 миллион кубометр суу берет
Эң көп окулган жаңылыктар
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди? Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?
Султан Раевдин &laquo;Жанжаза&raquo; романы АКШда англис тилинде жарык көрдү Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Балыкчы-Бөкөнбаев-Каракол унаа жолу эки тараптуу ачылды Балыкчы-Бөкөнбаев-Каракол унаа жолу эки тараптуу ачылды
27-август, шаршемби
09:05
Бишкектин борборунда ичүүчү суу токтотулат Бишкектин борборунда ичүүчү суу токтотулат
26-август, шейшемби
18:00
27-августка карата аба ырайы
17:39
Ошто Алымбек датканын эстелиги ачылды
16:36
Максат Жумаев «Кыргызфильм» киностудиясынын директору болуп дайындалды
15:48
Бишкектеги дүкөнгө эттин баасын кымбаттаганы үчүн айып салынды
15:06
Ысык-Көлдө эшек минген балакайлар социалдык тармактарда кубаныч жаратты