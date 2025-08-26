09:37
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин борборунда суу болбойт

Бүгүн, 26-августта саат 10:00дөн 00:00гө чейин Бишкектин борборундагы турак жайларда, мектептерде, бала бакчаларда, саламаттыкты сактоо мекемелеринде жана башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерде таза суу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Өчүрүү аянты Чүй проспектиси — Гоголь көчөсү — Огонбаев көчөсү — Осмонкул көчөсү менен чектелет.

Суу берүүнүн токтотулушу насостук станцияны реконструкциялоого байланыштуу болуп жатат.

«Бишкексууканал» ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекеме-уюмдарды жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340917/
Кароо: 105
Басууга
Теги
26-августта Бишкектин борборунда суу болбойт
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө суу токтотулат
Бүгүн Бишкекте айрым аймактарында суу өчүрүлөт
Бишкекте 19-августтан тарта ичүүчү суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу токтотулат
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу токтотулат
14-августта Бишкектин бир бөлүгүндө суу болбойт
Кыргызстан менен Өзбекстан Казакстанга 600 миллион кубометр суу берет
Бишкектин 3-кичи районунда ысык суу убактылуу өчүрүлдү
Бүгүн «Тунгуч» кичи районунда ысык суу болбойт
Эң көп окулган жаңылыктар
Үч&nbsp;миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды Үч миңден ашуун айдоочуларга ОСАГО жоктугу үчүн айып салынды
Мамлекеттик бажы кызматы 47&nbsp;жаңы кызматкер менен толукталды Мамлекеттик бажы кызматы 47 жаңы кызматкер менен толукталды
Жапаров менен Токаевдин сүйлөшүүлөрү боюнча бир катар документтерге кол коюлду Жапаров менен Токаевдин сүйлөшүүлөрү боюнча бир катар документтерге кол коюлду
Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду &laquo;Алтын кыран&raquo; ордени менен сыйлады Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду «Алтын кыран» ордени менен сыйлады
26-август, шейшемби
09:15
Алдамчылар абайлагыла! Бажы кызматы жалган Telegram каналы түзүлгөнүн эскертет Алдамчылар абайлагыла! Бажы кызматы жалган Telegram кан...
09:07
Кыргызстанда түндө жер титирөө болду
09:00
Чолпон-Атада кыргыз-герман бизнес-форуму жана Ишкердик кеңешинин отуруму өтөт
08:30
Бүгүн Бишкектин борборунда суу болбойт
08:00
Германияда пенсия курагын 70 жашка көтөрүү сунушталды
25-август, дүйшөмбү
18:32
26-августка карата аба ырайы
18:01
Ысык-Көлдө мурдагы жашылча-жемиш совхозунун жерлери мамлекетке кайтарылды
17:53
Бишкекте Чүй-Курманжан датка кесилишинин түштүк тарабы оңдоодон кийин ачылды
17:38
Кыргызстанда айрым дары-дармектерди убактылуу алып келүү жеңилдеди
15:35
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?