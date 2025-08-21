Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди

Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Бул тууралуу президентинин басма сөз кызматы билдирди.
«Манас» эл аралык аэропортунан Казакстандын лидерин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тосуп алды.
Улуттук кийимчен кыздар Касым-Жомарт Токаев менен саламдашып, ага гүл жана боорсок менен бал сунушту.
Мамлекет башчылары үчүн кыргыз жана казак музыкалык чыгармаларын аткарган кыргыз артисттеринин катышуусунда концерттик программа уюштурулган.
Жогорку даражалуу мейманды ошондой эле кыргыз элинин бай маданий мурасын чагылдырган улуттук каада-салттарга ылайык тосуп алышты.