10:32
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Кыргызча

Пара талап кылуу. УКМК Эсеп палатасынын дагы бир инспекторун кармады

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Эсеп палатасынын мамлекеттик инспекторун пара талап кылуу фактысы боюнча кармады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз борбору билдирди.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы

Атайын кызматтын Жалал-Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан 2025-жылдын май айында Эсеп палатасынын мамлекеттик инспектору И.М.А. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата финансы-чарбалык ишмердүүлүгүнө пландык текшерүү жүргүзүп, анын жүрүшүндө аныкталган мыйзам бузууларды жаап-жашыргандыгы үчүн айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринен опузалап акча талап кылуу жолу менен 800 миң сом алганы аныкталган.

Өз кезегинде Каныш-Кыя айыл өкмөтүнүн кызматкерлери социалдык объектини куруу боюнча өткөрүлгөн тендерде жеңүүчүлүктү ыйгаргандыгы үчүн подряддык компаниядан 10 пайыздык сый акы түрүндө акча каражатын алышкандыгы аныкталган.

Аталган факты боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында КР Эсеп палатасынын кызматкери И.М.А. кармалып, иликтөө иштери жүрүп жатат.

Буга чейин УКМК кызматкерлери тарабынан Эсеп палатасынын дагы бир мамлекеттик инспектору Б.М., ошондой эле ортомчу 700 миң сом өлчөмүндө пара талап кылуу жана алып жаткан жеринен кармалган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340279/
Кароо: 105
Басууга
Теги
Камчыбек Ташиев күзөт жана коштоо департаментине техникаларды тапшырды
Соттолгон Даниэл Ажиевдин жубайына батир жана унаа берилди
УКМК Бишкектеги жер мафиясынын ишмердүүлүгүнө бөгөт койду
Араван районунун тургуну «Кадастр» кызматкерине пара берип жатканда кармалды
Ош облусундагы «Ак-Сай» цемент заводу мамлекетке өткөрүлдү
Караколдо мыйзамсыз менчиктештирилген бала бакча мамлекетке өттү
Мөөнөтү өтүп кеткен азыктар элиталык деликатес катары сатылган. Бөгөт коюлду
УКМК балдар лагерлерин жана ден соолукту чыңдоо комплексин мамлекетке кайтарды
УКМКнын бардык кызматкерлери МИКтен турак жай менен камсыздалат
УКМКнын мурдагы кызматкери алдамчылыкка шектелип кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды
Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29&nbsp;миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
20-август, шаршемби
10:15
Коррупциялык схема аныкталды. Айыл чарба министрлигинин кызматкерлери кармалды Коррупциялык схема аныкталды. Айыл чарба министрлигинин...
09:50
Жеңиш чокусунда 7 күн. Куткаруучулар 60тан ашык альпинистти чокулардан түшүрдү
09:34
Пара талап кылуу. УКМК Эсеп палатасынын дагы бир инспекторун кармады
09:25
Бүгүнкү доллардын курсу
09:17
Кыргызстандын түштүгүндө дагы жер титирөө катталды
19-август, шейшемби
18:12
20-августка карата аба ырайы
18:08
Бообек Ажикеевге «генерал-лейтенант» жогорку аскердик наамы ыйгарылды