Камчыбек Ташиев күзөт жана коштоо департаментине техникаларды тапшырды

КР Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Күзөт жана коштоо департаментине 81 млн сомго заманбап жабдуулар берилди. Бул тууралуу ЖАМКнын басма сөз борбору билдирди.
Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары — УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана ЖАМК төрагасы Чыңгыз Кожошев катышты. Техникаларды Камчыбек Ташиев Эгемендүүлүк күнүнүн 34 жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырды.
Берилген заманбап техникалардын баасы 81 млн сомду түзөт. Анын ичинде:
14 даана атайын техникалар;
191 видеобайкоо камералары;
9 квадрокоптерлер (дрондор);
450 боди камералар (видеорегистратор)
Жаңы жабдуулар жана атайын техникалар Күзөт жана коштоо департаментинин ишин жакшыртып, кызматкерлердин коопсуздугун камсыздап, мекемелерде тартипти жана көзөмөлдү күчөтөт.