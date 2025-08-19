15:40
Камчыбек Ташиев күзөт жана коштоо департаментине техникаларды тапшырды

КР Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы
Фото КР Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы. Камчыбек Ташиев Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын күзөт жана коштоо департаментине техникаларды тапшырды

КР Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Күзөт жана коштоо департаментине 81 млн сомго заманбап жабдуулар берилди. Бул тууралуу ЖАМКнын басма сөз борбору билдирди.

Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары — УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана ЖАМК төрагасы Чыңгыз Кожошев катышты. Техникаларды Камчыбек Ташиев Эгемендүүлүк күнүнүн 34 жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырды.

Берилген заманбап техникалардын баасы 81 млн сомду түзөт. Анын ичинде:

14 даана атайын техникалар;

191 видеобайкоо камералары;

9 квадрокоптерлер (дрондор);

450 боди камералар (видеорегистратор)

Ташиев ЖАМК кызматкерлери үчүн материалдык-техникалык базаны чыңдоо боюнча тиешелүү шарттар мындан ары да түзүлөөрүн, анын ичинде аталган кызматтын баардык кызматкерлерин турак-жай менен камсыз кылуу зарылчылыгын белгиледи. Ал соттолгондорду социалдаштыруу боюнча активдүү иштерди улантууну тапшырып, ошондой эле кызматкерлердин арасында коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө керектигин эскертти.

Жаңы жабдуулар жана атайын техникалар Күзөт жана коштоо департаментинин ишин жакшыртып, кызматкерлердин коопсуздугун камсыздап, мекемелерде тартипти жана көзөмөлдү күчөтөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340196/
Кароо: 52
