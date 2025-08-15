17:27
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Кыргызча

Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу шаймандары тапшырылды

Бүгүн, 15-августта Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына керектүү куткаруу техникалары тапшырды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Шаардык мэриянын эсебинен башкармалыкка мотопомпа, дрон, стабилизатор, өрт өчүрүүчүлөрдүн атайын кийими, байланыш каражаттары жана башка бир катар зарыл жабдыктар алынып берилди.

Иш-чаранын жүрүшүндө шаар мэри Жеңишбек Токторбаев өрткө каршы касканы кийип көрдү.

Ош мериясы
Фото Ош мериясы . ӨКМнын Ош шаардык кызматында жаңы куткаруу техникалары берилди
Бул шаймандар ар кандай өзгөчө кырдаалдарда жана тилсиз жоодон сактанууда пайдаланылып, калкка ыкчам кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339819/
Кароо: 72
Басууга
Теги
Оштогу айтылуу «Тешик-Таш» базары да шаардын сыртына жылдырылат
Оштун мэри Маданият министрлигинен Сулайман-Тоо аймагын мэрияга берүүнү суранды
Ош шаарында дагы эки көчө асфальтталып, пайдаланууга берилди
Камчыбек Ташиев Ош шаарынын мэрине убада кылган унааны тапшырды
ЖК депутаты Алишер Козуевдин бир тууган агасы Ош мэринин кеңешчиси болду
Ош шаарында «Эне-Сай» жаңы конушунун курулушу башталды
Ошто кытайлык компания курган шаарча «Эки дос» деп аталат
Ош шаарынын мэри үч эмдин ата-энелерине батирдин ачкычын тапшырды
Ош шаарында жол жээгинде дарбыз жана коон сатууга тыюу салынды
Ош шаарында аттракциондордун жана балдар борборлорунун коопсуздугу текшерилүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ&nbsp;болот ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ болот
Бүгүн Чолпон-Атада Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өтөт
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
15-август, жума
16:54
Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу шаймандары тапшырылды Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу ша...
16:14
Нарында көпүрө кулап, дарыяга түшүп кеткен айдоочунун сөөгү табылды
15:08
ЕАӨКтүн жыйынынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду
14:13
Садыр Жапаров ЕАЭБ өлкөлөрүн өкмөт башчыларын жана ЕЭК төрагасын кабыл алды
13:09
Мен Москвага кайтышым керек. Михаил Мишустин ЕАЭБ саммитинен эрте чыгып кетти