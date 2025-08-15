17:27
Кыргызча

Нарында көпүрө кулап, дарыяга түшүп кеткен айдоочунун сөөгү табылды

Бүгүн, 15-августта көпүрө сынып, жүк ташуучу унаасы менен Нарын дарыясына кулап кеткен 41 жаштагы айдоочу Азамат Асанбековдун сөөгү табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, бүгүн дайынсыз болуп жаткан айдоочуну издөөгө 198 адам тартылган. Алардын арасында ӨКМдин куткаруучулары, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар болгон.

Сөөктү издөө иштери эки күнгө созулду. Учурда керектүү тергөө жана процессуалдык иш-чаралар жүргүзүлүүдө.

ИИМден
Фото ИИМден. Милиция кызматкерлери кулаган көпүрөдөн дарыяга агып кеткен айдоочунун сөөгүн табышты
Эске салсак, 13-август күнү Дөбөлү айыл аймагынын Эки-Нарын жана Таш-Башат айылдарын бириктирип турган ички чарбалык унаа өтүүчү жыгач көпүрөдөн КАМАЗ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа өтүп бара жатканда көпүрө сынып, унаа Нарын суусуна кулап түшүп, унаанын айдоочусу 1984-жылы туулган А.А. аттуу эркек киши дайынсыз болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Ошондон бери издөө улантылып келген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339806/
