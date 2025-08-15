Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу токтотулат

Бүгүн Бишкек шаарында саат 9:00дөн 20:00гө чейин турак жайларга, мектептерге, мектепке чейинки балдар мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине, ошондой эле башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге таза суу берүү токтотулат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди.
Сууну токтотууга тийиш болгон абоненттердин тизмеси төмөнкүлөрдү камтыйт:
— Анкара көчөсү — Горький көчөсү, Аламүдүн дарыясы, темир жол линиясы жана Октябрь көчөсү.
Маалым болгондой, өчүрүү «ХБО» суу алгычындагы реконструкция иштерине байланыштуу болууда.
«Бишкексууканал» ишканасы убактылуу ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайт жана мекеме-уюмдарга жана шаар тургундарына ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну сунуштайт.