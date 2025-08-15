09:36
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Кыргызча

Трамп крипто долбоорлорунан дээрлик 2,4 миллиард доллар тапкан

АКШнын президенти Дональд Трамп саясий карьерасында криптовалюта долбоорлорунан олуттуу киреше алган. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын билдирүүсүнө караганда, мындай активдерден жана ага байланыштуу демилгелерден түшкөн пайданын жалпы суммасы дээрлик 2,4 миллиард долларды түздү.

Мамлекет башчысы салык декларациясын өз ыктыяры менен жарыялоодон баш тарткандыктан, анын мүлкүнүн так баасы белгисиз. Ошол эле учурда, 2025-жылдын май айында The New York Times гезити бир айдын ичинде Трамптын үй-бүлөсү ар кандай долбоорлордон, анын ичинде крипто активдерин гана эмес, ошондой эле кыймылсыз мүлктү, белектерди жана роялтиден 2 миллиард долларга чейин киреше таба аларын билдирди.

Жалпысынан, басылманын эсеби боюнча, президенттин үй-бүлөсү эки мөөнөттө 3 миллиард 370 миллион доллар алган. Бул сумманын негизги бөлүгүн криптовалютага түз инвестициялардан, NFT коллекцияларын ишке киргизүүдөн жана мемекойндерди чыгаруудан түшкөн киреше түзөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339696/
Кароо: 115
