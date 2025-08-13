18:18
Кыргызча

Араван районунун тургуну «Кадастр» кызматкерине пара берип жатканда кармалды

УКМК 8-августта «Кадастр» мамлекеттик администрациясынын кызматкерине 150 миң сом өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен Араван районунун тургуну К.И.Р. кармалганын билдирди.

Маалыматка ылайык, Дөбө-Коргон айыл өкмөтүнүн Тепе-Коргон айылынын тургуну К.И.Р аттуу жаран, пайдалуу аянты 2000 чарчы метр соода борборунун имаратын суу коргоо зонасынын аймагына мыйзамсыз тургузуп алганы аныкталган. Ошол эле учурда, алдын ала алынган маалымат боюнча, Араван райондук архитектура башкармалыгы жана Ош облусу боюнча мамлекеттик архитектура-курулуш көзөмөл башкармалыгы тарабынан имаратты пайдаланууга уруксат кагаздарын берүү КР мыйзамдарын бузуу менен берилген.

УКМК
Фото УКМК. Араван районунун тургуну Кадастр кызматкерине пара берип жаткан жеринен кармалды
Мындан тышкары, К.И.Р. уруксат кагаздарын алуу максатында жогорку даражадагы мамлекеттик кызмат адамдарынын атын жамынып, ошондой эле «соода борборунун ачылышына президенттин катышуусу болжолдонууда», — делген жалган маалыматты колдонгон.

Натыйжада 9-августта мыйзамга ылайык К.И.Р. УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча Башкы башкармалыгынын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.

Учурда жогоруда аталган мамлекеттик органдар тарабынан берилген уруксат кагаздарынын негиздүүлүгү боюнча экспертизанын корутундусун алууга жана алардын жоопкерчилигин андан ары кароого багытталган тергөө-ыкчам иш-чаралары уланууда.
