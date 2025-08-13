13:36
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Кыргызча

Ош облусундагы «Ак-Сай» цемент заводу мамлекетке өткөрүлдү

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ош облусунун Ноокат районундагы «Ак-Сай» цемент заводу мамлекетке өткөнүн билдирди.

УКМКнын маалыматына караганда, 2022-жылы Ынтымак айыл өкмөтүнүн чечими менен заводду куруу үчүн «Ак-Сай цемент» жоопкерчилиги чектелген коомуна 10 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Бирок бул чечим Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин талаптарын бузган.

Ошентип, атайын кызмат көрсөткөндөй, компания ал жерди мыйзамсыз менчиктештирип, цемент заводун куруп, иштетип келген.

Жүргүзүлгөн ыкчам-иликтөө иш чараларынын натыйжасында «Ак-Сай» цемент жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси цемент заводду имараттары менен бирге 10 га жер тилкесин мамлекетин балансына өз ыктыяры менен өткөрүп берди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339445/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Караколдо мыйзамсыз менчиктештирилген бала бакча мамлекетке өттү
Мөөнөтү өтүп кеткен азыктар элиталык деликатес катары сатылган. Бөгөт коюлду
УКМК балдар лагерлерин жана ден соолукту чыңдоо комплексин мамлекетке кайтарды
УКМКнын бардык кызматкерлери МИКтен турак жай менен камсыздалат
УКМКнын мурдагы кызматкери алдамчылыкка шектелип кармалды
УТРКнын төрагасы алты баланын энесине эки бөлмөлүү батир белек кылды
Ташиев УКМКнын Академиясынын алгачкы бүтүрүүчүлөрүнө дипломдорду тапшырды
Ысык-Көлдөгү «Ак-Тилек» мамлекеттик ишканасынын бир бөлүгү кайтарылды
Ноокатта мончо менен 35 сотик жер тилкеси муниципиалдык менчикке кайтарылды
Кара-Балта шаарынын мэри жана муниципалдык кызматкерлер кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү «Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
13-август, шаршемби
13:25
Бишкекте 15-августтан тарта ичүүчү суу убактылуу токтотулат Бишкекте 15-августтан тарта ичүүчү суу убактылуу токтот...
13:11
Бишкектин Интергельпо көчөсү убактылуу бир тараптуу болот
12:42
Ош облусундагы «Ак-Сай» цемент заводу мамлекетке өткөрүлдү
12:35
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
12:16
Былтыр Орусиядан Кыргызстанга келген инвестиция көлөмү 279,3 млн долларга жеткен