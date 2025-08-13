Оштогу айтылуу «Тешик-Таш» базары да шаардын сыртына жылдырылат

Бүгүнкү таңкы рейддин алкагында шаар мэри Жеңишбек Токторбаев «Тешик-Таш» базарынан Курманжан Датка көчөсүнө өтүүчү жолду кеңейтүү иштерин текшерип, жашылча-жемиш базарын жаңы муниципалдык базарга көчүрүү боюнча тапшырмаларды берди.
«Тешик-Таш» базардын эң байыркы түркүн түстүү өтмөктөрдүн бири болуп саналат. Ал байыркы замандан бери сакталып келет. Ошол алыскы мезгилде аска таштарды аралап, топурак арасында төшөлгөн турак жайларга келишкен. Мүмкүн бул эски аты дал ушул жерден чыккандыр, сөзмө-сөз «тешилген таш» дегенди билдирет. Тургундар бул жол менен дарыядан өтпөй туруп, базарга түшүшчү экен.