Кыргызстандык мектеп окуучусу IOAI эл аралык олимпиадада коло медалга ээ болду

Кыргызстандык мектеп окуучусу Матвей Низовский Кытайда өткөн жасалма интеллект боюнча эл аралык олимпиадада (IOAI) коло байгеге ээ болду.
Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлиги билдиргендей, ал Бишкектеги «Маариф» билим берүү комплексинде окуйт.
Олимпиадада 61 өлкөдөн 300 мектеп окуучусу жеңиш үчүн ат салышты. Алар машинаны үйрөнүү, табигый тилди иштетүү жана компьютердик көрүү маселелерин чечишти.
Кыргызстандык команда — Матвей Низовский, Семён Богуславский, Акниет Кенжегулов жана Исхак Тажыбаев 537 упай топтоп, 73 упайдан 45-орунга ээ болушту.
Биздин команданын курамы Түндүк Евразия ОАИ 2025 финалдык этабынын жыйынтыгы боюнча аныкталган.
Окуучулардын жыйынтыктары:
Матвей Низовский — коло медаль, «Маариф» билим берүү комплексинин окуучусу
Семён Богуславский — катышуучу, Бишкек шаарындагы № 61 орто мектептин 11-классынын окуучусу
Акниет Кенжегулов — катышуучу, Бишкек шаарындагы № 61 орто мектептин 11-классынын окуучусу
Исхак Тажибаев — катышуучу, «Кут Билим» билим берүү комплексинин 11-классынын окуучусу.
Команданын жетекчиси: Мамат Ишматов, «Газпром» олимпиадалык борборунун кызматкери.