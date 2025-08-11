11:22
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Кыргызча

Кыргызстандык мектеп окуучусу IOAI эл аралык олимпиадада коло медалга ээ болду

Кыргызстандык мектеп окуучусу Матвей Низовский Кытайда өткөн жасалма интеллект боюнча эл аралык олимпиадада (IOAI) коло байгеге ээ болду.

Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлиги билдиргендей, ал Бишкектеги «Маариф» билим берүү комплексинде окуйт.

Олимпиадада 61 өлкөдөн 300 мектеп окуучусу жеңиш үчүн ат салышты. Алар машинаны үйрөнүү, табигый тилди иштетүү жана компьютердик көрүү маселелерин чечишти.

Кыргызстандык команда — Матвей Низовский, Семён Богуславский, Акниет Кенжегулов жана Исхак Тажыбаев 537 упай топтоп, 73 упайдан 45-орунга ээ болушту.

Биздин команданын курамы Түндүк Евразия ОАИ 2025 финалдык этабынын жыйынтыгы боюнча аныкталган.

Окуучулардын жыйынтыктары:

Матвей Низовский — коло медаль, «Маариф» билим берүү комплексинин окуучусу

Семён Богуславский — катышуучу, Бишкек шаарындагы № 61 орто мектептин 11-классынын окуучусу

Акниет Кенжегулов — катышуучу, Бишкек шаарындагы № 61 орто мектептин 11-классынын окуучусу

Исхак Тажибаев — катышуучу, «Кут Билим» билим берүү комплексинин 11-классынын окуучусу.

Команданын жетекчиси: Мамат Ишматов, «Газпром» олимпиадалык борборунун кызматкери.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339108/
Кароо: 110
Басууга
Теги
Милиция бүтүрүүчүлөргө аттестат тапшыруу учурунда коомдук тартипти камсыз кылды
Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттар 30-июнда тапшырылат
Кыргызстанда 12 жылдык билим тууралуу алгачкы аттестаттар качан берилери айтылды
Быйыл Кыргызстанда мектептерди канча окуучу аяктап жатат?
Бишкекте 400гө жакын окуучу Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясында катталган
Быйыл Кыргызстанда 80 миңден ашык окуучу 11-классты аяктайт
Кыргызстанда 90 миңдей бала мектепке катталды
Кыргызстанда сентябрда 250 миңге жакын бала биринчи жолу мектепке барат
Кара-Сууда 9-класстын окуучусу сабалып каза болду. Шектүү кармалды
Бишкектеги 37 мектепте жайкы лагерлер ачылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү.Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү.Эмнелер талкууланды?
Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду
Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда газ болбойт Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда газ болбойт
Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы
11-август, дүйшөмбү
11:16
Кыргызстандын ЖОЖдоруна төрт турда 27,5 миң абитуриент кабыл алынды Кыргызстандын ЖОЖдоруна төрт турда 27,5 миң абитуриент...
10:54
Кыргызстан Вьетнам менен Грецияга тамеки азыктарын экспорттойт
10:44
Кыргызстандын ЖОЖдорунда абитуриенттерди кабыл алуунун акыркы туру башталды
10:30
Ороктогу өрттүн аянты 100 гектарга жакын болгон
10:16
Кыргызстандык мектеп окуучусу IOAI эл аралык олимпиадада коло медалга ээ болду