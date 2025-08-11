11:22
Кыргызстан менен Өзбекстан Казакстанга 600 миллион кубометр суу берет

Кыргызстан менен Өзбекстан өлкөнүн түштүгүндөгү ирригация тартыштыгын жоюу үчүн Казакстанга 600 миллион кубометр суу жөнөтөт. Бул тууралуу Казакстан Республикасынын вице-премьер-министри Канат Бозумбаев билдирди.

Анын айтымында, Казакстандын түштүгүндөгү сугат суу боюнча түзүлгөн кырдаал тез арада кийлигишүүнү талап кылат. Мамлекеттердин ортосунда мурда жетишилген макулдашуулар айыл чарба муктаждыктары үчүн суунун керектүү көлөмүн камсыз кылат.

Канат Бозумбаев кошумчалагандай, Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын өкүлдөрү менен бардык зарыл сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Буга чейин Казакстанга суу берүүнүн графиги графиктен 1 миллиард куб метрден ашык артта калганы айтылган.

Казакстандын вице-премьер-министри ошондой эле 2025-жылы Борбор Азиядагы татаал климаттык шарттарга, анын ичинде суунун аздыгы, жайкы температуранын жогору болушу жана жаан-чачындын аз болушуна көңүл бурду. Бул айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүү үчүн суунун чыгымдалышынын көбөйүшүнө, анын агымын кыскартууга алып келди.

Канат Бозумбаевдин айтымында, Сыр-Дарыя, Шу, Талас дарыяларында жана башка каналдарда суунун агымы нормадан 30-40 пайызга чейин азайган. Бул аймактын суу менен камсыз болушуна кошумча кыйынчылыктарды жаратууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339104/
Кароо: 120
