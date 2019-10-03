Оңдоо иштерине байланыштуу эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт. Бул тууралуу «Түндүк электр» ишканасынан билдиришти.

Аламүдүн РЭСи

9.00-17.00 — «Өскөн-Ордо», «44 ГА», Ленин (Сельсовет, Набережная), Маевка (Түлөбердиев, Восточная, Больничная, Школьная), Таш-Дөбө (Средняя), Виноградное (Токтогул, Парковая, Фрунзе), Восток (Кыргызстандын 60 жылдыгы, Спор, Ленин);

Сокулук РЭСи

9.00-17.00 — Комсомол айылы (Запад, Раздольная), Манас (Гагарин, Запад, Завод, Зеленая, Комсомол), Гавриловка (Пушкин, Горький), Сокулук (Фрунзе, Белинская, Новая, Мельничная, Молодежная, Труд, Северная, Бакыт);

9.00-16.00 — Военно-Антоновка (Киров, Красноармейская, Ала-Арча, Пионер, Фрунзе, Совет, Токтогул, Полярная, Северная Ленина, Горький, Комсомол, Западная, Степная, Крупская, Южная, Дружба, квартал А, Г, В,), Ново-Павловка (Деповская);

Москва РЭСи

8.00-17.00 — Садовое (Комсомол, Шевченко), Ан-Арык (Жорголу), Беловодское (Солнечная, Фрунзе, Луговая, Ленин, Юбилейная, Водоемная Горький, Матросов), Кыз-Моло (Школьная);

Жайыл РЭСи

9.00-17.00 —Полтавка, Петропавловка;

Кант РЭСи

8.00-17.00 — Киргшелк, Интернационал (Пушкин, Новая);

8.00-12.00 — Кант (Центральная, Жакыпов, Белинский, Ванахун, Строительная).