Президент энергетика министрине чексиз тарифин алып салууну тапшырды

Президент Садыр Жапаров «Кыргызстан улуттук электр тармагы» ААКтын калкты электр энергиясына болгон «Чексиз тарифке» өтүү чакырыгына байланыштуу энергетика министри Таалайбек Ибраевдин иш-аракеттерине катуу сынга алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагозов билдирди.
Анын айтымында, мамлекет башчысы электр энергиясынын тартыштыгы шартында мындай демилгелерге жол берилбестигин жана алар коомдо социалдык бөлүнүүгө алып келиши мүмкүн экенин белгиледи.
«Президент Садыр Жапаров бул тарифти колдонууну токтоосуз токтотууну жана кыш мезгилинде жарандарга электр энергиясынын адилеттүү жана бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырды», — деп жазды ал.