15:56
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Садыр Жапаров электр энергиясын импорттоону токтотууга убада берди

Жалал-Абад облусундагы Каракөл ГЭСинин ачылыш аземинде президент Садыр Жапаров Кыргызстан кышкы электр энергиясы менен 2,5 жылдын ичинде өзүн-өзү толук камсыздай турганын билдирди. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагозов билдирди.

Садыр Жапаровдун айтымында, ГЭСтин ишке кириши өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууда жана улуттук экономиканы өнүктүрүүдө маанилүү кадам болуп саналат.

"Эсиңиздерде болсо, 2023-жылы Энергетика министрлигибиз инвестициялык макулдашууну сунуштап, аны министрлер кабинети жактырып, бекитип берген эле. Анын алкагында ошол эле жылдын сентябрь айында аталган ГЭСтин курулушу башталган. Бүгүн биз кыска убакыттын ичинде бул ГЭСтин ийгиликтүү аяктагандыгына күбө болуп турабыз. Макулдашууга ылайык, Кара-Көл ГЭСинин курулушу 2026-жылдын биринчи кварталында бүтмөк. Натыйжада курулуш иштери графиктен 5 айга эрте бүтүрүлүп, бизди кубантып жатышат.

Албетте, бул — биздин адистердин, куруучулардын жана демилгечи тараптардын кесипкөйлүгүнүн, ынтымактуу аракетинин үзүрү экенин баса белгилейм. Курулуш иштерин толугу менен ата мекендик компания жүргүзүп, улуттук ресурстарга таянып, ийгиликтүү жыйынтыкка жетишти. Биздин адистерибиздин олуттуу тажрыйба топтоп, энергетика тармагындагы жогорку квалификациялуу кадрлар катары калыптанып жатышы маанилүү жетишкендик десем болот. Бул дагы биз үчүн чоң сыймык. Мындан улам долбоорду ишке ашырууга өз салымын кошкон бардык адистерге, куруучуларга, инженерлерге ыраазычылык билдирем«,- деди Жапаров.

«Долбоор, жогоруда белгиленгендей, толугу менен ата мекендик инвестор «Жагалмай» жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан ишке ашырылды. Макулдашууга ылайык, бул ГЭСти 15 жыл иштетип, андан соң мамлекеттин менчигине, башкача айтканда, 100 пайыз мамлекетке өткөрүп берет. Мамлекеттик саясат ушундай. Бул мамлекет менен жеке сектордун ортосундагы ишенимдүү өнөктөштүктүн айкын үлгүсү»

Садыр Жапаров

 Кыргызстанда энергетика бул артыкчылык берилген келечектүү тармак болуп эсептелет. Биздин адистер тажрыйба топтоп курган ар бир чакан ГЭС менен өлкөбүздүн кубаттуулугун барган сайын арттырууда. Учурдан пайдаланып, бүгүн бардык ата мекендик ишкерлерге жана инвесторлорго кайрылып кетейин. Мамлекет ар бир инвесторго ишенимдүү өнөктөш болуп, жоопкерчиликтүү колдоо көрсөтүүгө даяр".
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348665/
Кароо: 102
Басууга
Теги
Бишкекте карызы бар 5800 абоненттин электр жарыгы өчүрүлөт
Депутат: «Кыргызстандыктар электр энергиясын өчүрүү графигин сурап жатышат»
Жаңы жылдык майрамдарда энергетика системасын үзгүлтүксүз камсыздоо тапшырылды
Бишкек электр тармагы ​​ишканасы карызы бар абоненттердин электр жарыгын өчүрөт
Кыргызстанда электр энергиясын пайдалануу рекорддук көрсөткүчкө жетти
Катуу суук. Энергетиктер электр жарыгынын өчүрүлүшүн түшүндүрүштү
Кышында электр жарыгын өчүрүү болобу? Министрдин жообу
Тажикстан жашоочулары электр энергиясынын чектелишине нааразы
Садыр Жапаров электр жарыгына жаңы тарифтер боюнча түшүндүрмө берди
Кыргызстан быйыл Казакстан менен Түркмөнстандан электр энергиясын импорттойт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Кулжада ит&nbsp;талап, сегиз жаштагы бала каза болду Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35&nbsp;пайызга кымбаттады Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80&nbsp;жылдыгы белгиленет Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
Бүгүн Ак&nbsp;илбирстин эл&nbsp;аралык күнү. Садыр Жапаров 23&nbsp;мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
27-октябрь, дүйшөмбү
15:06
Бишкектин айрым аймактарында газ убактылуу өчүрүлөт Бишкектин айрым аймактарында газ убактылуу өчүрүлөт
14:52
Бишкектин кайсы жеринде трамвай линияларын ачуу пландалып жатат?
14:30
Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
13:04
Минкаб 2026-жылга минималдуу эмгек акынын өлчөмүн 3280 сом деп белгиледи
12:52
Садыр ЖапаровТрамптын чакыруусу менен Вашингтондогу C5+1 саммитине катышат