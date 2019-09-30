Оңдоо иштерине байланыштуу бүгүн Бишкектин жана Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт. Бул тууралуу «Түндүк электр» ишканасынан билдиришти.
Бишкекте
- 9.30-19.00 — Орозбеков, Щербаков, Элебесов, БЧК;
- 9.00-18.00 — Лумумба көчөсүнүн бир бөлүгү.
Чүй облусунда
- 9.00-17.00 — Ленин айылы (Набережная, Коммунарская), Лебединовка (Комсомол, Сельская, Победа проспектиси), Пригородное айылы (Береговая, Широкая, Марат, Серегин, Суворов, Дорожная), Байтик айылы (Сүюнбаев, Эшмамбет, Дружба), Виноградное (Советская, Ломоносов, Восточная, Виноградное), Восточная айылы (Кыргызстандын 60 жылдыгы);
Сокулук РЭС
- 9.00-17.00 — Гавриловка (Молодежная, Дружба), Чат-Көл (Ленин, Украина, Почта), Сокулук (Ош), Күнтуу (Садовая, Иманалиев), Ак-Жол (Фрунзе, Молодежная, Киргизская, Абай, Школьная, Восточная), Шалта (Комсомол, Осмон, Боромбаев), Маловодное (Украина, Ленин, Пролетарская, Тоголок Молдо, Жангазиев, Киров, Новая, Красноармейская, Южная), Кара-Сакал;
Москва РЭС
- 8.00-17.00 — Беловодское (Колхозная), Спартак (Ленин, Попов, Горький), Садовое (Ленин, Киргизская, Ситников, Калинин, Совет, Луговая), Кош-Дөбө;
Жайыл РЭС
- 9.00-17.00 — Полтавка (Партизанская);
Панфилов РЭС
- 9.00-18.00 — Күрпүлдөк, Киров.