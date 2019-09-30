09:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин жана Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт

Оңдоо иштерине байланыштуу бүгүн Бишкектин жана Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт. Бул тууралуу «Түндүк электр» ишканасынан билдиришти.

Бишкекте

  • 9.30-19.00 — Орозбеков, Щербаков, Элебесов, БЧК;
  • 9.00-18.00 — Лумумба көчөсүнүн бир бөлүгү.

Чүй облусунда

  • 9.00-17.00 — Ленин айылы (Набережная, Коммунарская), Лебединовка (Комсомол, Сельская, Победа проспектиси), Пригородное айылы (Береговая, Широкая, Марат, Серегин, Суворов, Дорожная), Байтик айылы (Сүюнбаев, Эшмамбет, Дружба), Виноградное (Советская, Ломоносов, Восточная, Виноградное), Восточная айылы (Кыргызстандын 60 жылдыгы);

Сокулук РЭС

  • 9.00-17.00 — Гавриловка (Молодежная, Дружба), Чат-Көл (Ленин, Украина, Почта), Сокулук (Ош), Күнтуу (Садовая, Иманалиев), Ак-Жол (Фрунзе, Молодежная, Киргизская, Абай, Школьная, Восточная), Шалта (Комсомол, Осмон, Боромбаев), Маловодное (Украина, Ленин, Пролетарская, Тоголок Молдо, Жангазиев, Киров, Новая, Красноармейская, Южная), Кара-Сакал;

Москва РЭС

  • 8.00-17.00 — Беловодское (Колхозная), Спартак (Ленин, Попов, Горький), Садовое (Ленин, Киргизская, Ситников, Калинин, Совет, Луговая), Кош-Дөбө;

Жайыл РЭС

  • 9.00-17.00 — Полтавка (Партизанская);

Панфилов РЭС

  • 9.00-18.00 — Күрпүлдөк, Киров.
Шилтеме:
Кароо: 66
Басууга
Теги
Эртең Ысык-Көл, Ош жана Баткен облустарынын айрым аймактарында жарык өчөт
Бүгүн Ош жана Баткен облустарынын айрым аймактарында электр жарыгы өчөт
Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы берилбейт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы берилбейт
Эртең Ош облусунун айрым аймактарында электр жарыгы берилбейт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы берилбейт
Эртең Ысык-Көл облусунун айрым аймактарында электр жарыгы берилбейт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы берилбейт
Эртең Ысык-Көл облусунун айрым аймактарында электр жарыгы берилбейт
Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы берилбейт
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы берилбейт Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы берилбейт
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Үч&nbsp;жыл мурда АКШга чыгып кеткен журналист Адилет Айтикеев грин-карта алды Үч жыл мурда АКШга чыгып кеткен журналист Адилет Айтикеев грин-карта алды