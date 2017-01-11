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Финансы

В 2016 году мигранты перевели в Кыргызстан почти $2 миллиарда

По итогам 11 месяцев 2016 года объем денежных переводов в Кыргызстан составил $1 миллиард 834,74 миллиона сомов. Это почти половина государственного долга страны, сообщил Национальный банк КР.

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По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем переводов вырос на 18,6 процента. В ноябре 2016-го приток денежных переводов составил $174,5 миллиона - на 35 процентов больше ноября 2015-го.

Больше всего денег в Кыргызстан поступает из России: в ноябре 2016 года - $171,1 миллиона. Поступления выросли на 37,3 процента.

Всего за 11 месяцев 2016-го от мигрантов из России поступил $1 миллиард 786,2 миллиона, что на 19,8 процента больше показателя 2015 года.
Ссылка: https://24.kg/finansy/43021/
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