 Schoolchildren from Kyrgyzstan win six medals at International Olympiad

From April 8 to 13, the 3rd International Mathematical Olympiad was held in Ashgabat, Turkmenistan. Twenty-three students represented Kyrgyzstan.

According to the Ministry of Education, they won six medals.

The following students won the medals:

  • Adilet Shakiraliev, 10th grade, Kupuev Academy (LLC) — gold medal;
  • Almanbet Imetov, 8th grade, Kupuev Academy (LLC) — bronze medal.

Coach: Shumkarbek Abduraimov.

  • Artem Yagolkovsky, 7th grade, Gazprom Kyrgyzstan School — silver medal;
  • Nuraiym Mukhamatnabieva, 10th grade, Akylman Presidential School — bronze medal;
  • Saikal Mamarasulova, 10th grade, Aychurok Lyceum — bronze medal;

Coaches: Makhamadkhan Ishmatov, Bekzhol Zholdubai uulu.

  • Tilek Nurmamatov, 10th grade, Kurmanbek Baatyr Lyceum — bronze medal.

Coach: Suusarbek Baibaev.

A total of 198 students from 12 countries participated in the Olympiad.
