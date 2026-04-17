 Schoolchildren from Kyrgyzstan win six medals at International Olympiad

From April 8 to 13, the 3rd International Mathematical Olympiad was held in Ashgabat, Turkmenistan. Twenty-three students represented Kyrgyzstan.
According to the Ministry of Education, they won six medals.
The following students won the medals:
- Adilet Shakiraliev, 10th grade, Kupuev Academy (LLC) — gold medal;
- Almanbet Imetov, 8th grade, Kupuev Academy (LLC) — bronze medal.
Coach: Shumkarbek Abduraimov.
- Artem Yagolkovsky, 7th grade, Gazprom Kyrgyzstan School — silver medal;
- Nuraiym Mukhamatnabieva, 10th grade, Akylman Presidential School — bronze medal;
- Saikal Mamarasulova, 10th grade, Aychurok Lyceum — bronze medal;
Coaches: Makhamadkhan Ishmatov, Bekzhol Zholdubai uulu.
- Tilek Nurmamatov, 10th grade, Kurmanbek Baatyr Lyceum — bronze medal.
Coach: Suusarbek Baibaev.
A total of 198 students from 12 countries participated in the Olympiad.