09:44
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Экономика

Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на 8 апреля

После преодоления психологической отметки в 0,19 сома накануне, тенге упал сразу на 3,15 процента. Евро, рубль и китайский юань уверенно укрепляются. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,1678 сома (рост на 0,94 процента). Установил новый максимум апреля.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,66 сома, продажа — 102,64 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1111 сома (рост на 0,36 процента). Продолжает обновлять максимумы апреля.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,105 сома, продажа — 1,134 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1842 сома (снижение на 3,15 процента). Резкая коррекция после вчерашнего годового рекорда.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1649 сома, продажа — 0,1951 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,8062 сома (рост на 0,40 процента). Новый максимум стоимости к сому в 2026 году.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 12,9 сома.

  • Пятую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/369595/
просмотров: 207
Версия для печати
9 апреля, четверг
09:44
Атака на Иран. Ликование и массовые митинги: народ празднует победу над США Атака на Иран. Ликование и массовые митинги: народ праз...
09:36
Безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов введен с Египтом
09:35
Более 2 миллионов сомов выделяют на организацию марафона ШОС-2026
09:33
ГКНБ: Задержан частный нотариус Балыкчинского нотариального округа
09:31
Внедорожник завалили мусором за парковку у контейнеров в Бишкеке