Сом второй день дешевеет ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 17 декабря

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,7931 сома (рост на 0,2 процента). Новый месячный максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,1 сома, продажа — 103,1 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1007 сома (рост на 0,22 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,095 сома, продажа — 1,118 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1686 сома (рост на 0,48 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1569 сома, продажа — 0,1793 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,4183 сома (рост на 0,09 процента). Пятый подряд рекорд по годовой стоимости китайской валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,7 сома.
-
Седьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.