10:16
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Экономика

Сом второй день дешевеет ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 17 декабря

Фото из интернета. Китайский юань стабильно укрепляется и бьет годовые рекорды стоимости

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,7931 сома (рост на 0,2 процента). Новый месячный максимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,1 сома, продажа — 103,1 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1007 сома (рост на 0,22 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,095 сома, продажа — 1,118 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1686 сома (рост на 0,48 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1569 сома, продажа — 0,1793 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,4183 сома (рост на 0,09 процента). Пятый подряд рекорд по годовой стоимости китайской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,7 сома.

  • Седьмую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 5 декабря. Всего он реализовал $83 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $673,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354879/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 декабря
Сом подешевел относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 16 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 декабря
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 декабря
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 декабря
Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
Популярные новости
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;декабря Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Не&nbsp;стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на&nbsp;возведение 35-этажных домов Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
До&nbsp;10&nbsp;минут хотят сократить проверку на&nbsp;границе таможенники стран ЕАЭС До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС
Бизнес
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
17 декабря, среда
10:15
Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали в Бишкеке Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали...
10:05
Без мандата. Верховный суд КР не удовлетворил жалобу Жылдызкан Джолдошевой
09:57
Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа
09:51
«Фридом банк Казахстан» хочет создать «дочку» в Кыргызстане
09:43
В Оше проводятся работы по очистке и ремонту водохозяйственных каналов