Экономика

Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара. Курс на 18 ноября

Фото из интернета. Сом после ослабления начал укрепляться

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,477 сома (снижение на 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,66 сома, продажа — 101,65 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0784 сома (снижение на 0,21 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,068 сома, продажа — 1,095 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1667 сома (падение на 0,48 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1468 сома, продажа — 0,1746 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,3056 сома (снижение на 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,55 сома.


  • Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
