Сом подешевел ко всем валютам, кроме юаня. Курс на 5 ноября

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и казахстанского тенге выросли, китайского юаня — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,001 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,76 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,6899 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,89 сома, продажа — 100,88 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0824 сома (рост на 0,29 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,074 сома, продажа — 1,097 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1675 сома (скачок на 1,33 процента). Новый ноябрьский максимум и один из самых высоких курсов за 2025-й.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1455 сома, продажа — 0,1713 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2766 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,6 сома.