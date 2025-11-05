09:32
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Экономика

Сом подешевел ко всем валютам, кроме юаня. Курс на 5 ноября

Фото из интернета. Доллар после небольшого падения вновь восстановил свои позиции

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и казахстанского тенге выросли, китайского юаня — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,001 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,76 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,6899 сома (рост на 0,01 процента). 
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,89 сома, продажа — 100,88 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0824 сома (рост на 0,29 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,074 сома, продажа — 1,097 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1675 сома (скачок на 1,33 процента). Новый ноябрьский максимум и один из самых высоких курсов за 2025-й.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1455 сома, продажа — 0,1713 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2766 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,6 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349686/
просмотров: 73
