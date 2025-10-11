15:32
Рынок криптовалют рухнул на фоне заявлений Трампа о торговой войне с Китаем

Рынок криптовалют рухнул на фоне заявлений Дональда Трампа о новом этапе торговой войны с Китаем, пишет DW.

По данным издания, вечером в пятницу курс биткоина упал до отметки немногим меньше $105 тысяч со $122 тысяч, на которой он держался днем. К утру субботы курс поднялся до $112 тысяч за биткоин. Поводом для скачков стали заявления американского президента о намерении с 1 ноября ввести новые 100-процентные пошлины на весь импорт из КНР. Он заявил, что Китай «занял крайне агрессивную позицию в сфере торговли».

КНР днем ранее ввела экспортные ограничения на редкоземельные металлы. При этом страна является основным в мире поставщиком редкоземельных металлов, имеющих ключевое значение для различных высокотехнологичных отраслей, в том числе в США. На заявления Дональда Трампа о новых пошлинах Пекин пока не ответил.
