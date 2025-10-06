09:53
Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября

Фото из интернета. Российский рубль после бурного роста немного стабилизировался

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4396 сома (снижение на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,19 сома, продажа — 87,61 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,6541 сома (снижение на 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,85 сома, продажа — 102,83 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0707 сома (снижение на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,055 сома, продажа — 1,079 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1597 сома (снижение на 0,13 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,141 сома, продажа — 0,1689 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2816 сома (снижение на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,7 сома.

  • Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
