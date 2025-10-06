Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4396 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,19 сома, продажа — 87,61 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,6541 сома (снижение на 0,14 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,85 сома, продажа — 102,83 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0707 сома (снижение на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,055 сома, продажа — 1,079 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1597 сома (снижение на 0,13 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,141 сома, продажа — 0,1689 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2816 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,2 сома, продажа — 12,7 сома.
Пятую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.