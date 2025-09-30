Доллар подешевел к сому, рубль подорожал. Курс валют на 30 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, доллара и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4019 сома (снижение на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,61 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,47 сома (рост на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,74 сома, продажа — 102,72 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0487 сома (рост на 0,51 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,068 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1593 сома (падение на 0,81 процента). Новый годовой минимум стоимости валюты в 2025 году.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1408 сома, продажа — 0,1707 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2777 сома (рост на 0,15 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,9 сома.
Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.