Доллар подешевел к сому, рубль подорожал. Курс валют на 30 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, доллара и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4019 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,61 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,47 сома (рост на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,74 сома, продажа — 102,72 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0487 сома (рост на 0,51 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,068 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1593 сома (падение на 0,81 процента). Новый годовой минимум стоимости валюты в 2025 году.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1408 сома, продажа — 0,1707 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2777 сома (рост на 0,15 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,9 сома.

  • Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
