Доллар подешевел к сому, рубль подорожал. Курс валют на 30 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, доллара и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1593 сома (падение на 0,81 процента). Новый годовой минимум стоимости валюты в 2025 году.

Китайский юань:

Четвертую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $378,6 миллиона.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).