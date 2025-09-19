Экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост на фоне сильного внутреннего спроса. По итогам января — июля 2025-го ВВП увеличился на 11,5 процента в годовом выражении, отмечается в макрообзоре, подготовленном аналитиками Евразийского банка развития.

Инвестиции стали основным драйвером. Их объем вырос на 33,4 процента, что обеспечило рост в строительстве на 37,8 процента, промышленности — на 11,3 процента и транспорте — на 8,9 процента.

Аналитики отмечают, что расширение потребительской активности поддерживается увеличением реальной заработной платы (+11,5 процента за первое полугодие) и ростом потребительского кредитования (+61,7 процента). Внутренняя торговля прибавила 13,2 процента, сектор гостиниц и ресторанов — 27,8 процента.

В промышленности основной вклад вносят предприятия пищевой отрасли, производство неметаллических продуктов и добыча руды металлов — 45 процентов общей динамики сектора.

Инвестиционная активность способствует диверсификации экономики — заметно выросли вложения в обрабатывающую промышленность (в 1,8 раза) и гостиничный бизнес (в 3 раза). Только за лето запущено 67 промышленных объектов. Экономику также поддерживают средства международных институтов развития.

Во внешней торговле зафиксировано сокращение отрицательного сальдо. Дефицит торгового баланса составил $4,9 миллиарда в первом полугодии. Это на $243 миллиона меньше, чем год назад.

Инфляция в июле составила 8,8 процента и к середине августа ускорилась до 9,4 процента. На рост цен влияли низкая база 2024-го, повышение тарифов на ЖКХ и увеличение внешнего спроса на сельхозпродукцию.

Государственный бюджет в первой половине года исполнен с профицитом на уровне 8,5 процента ВВП.