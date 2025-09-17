10:21
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Экономика

Сом подешевел ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 17 сентября

Фото из интернета. Российский рубль после заметного падения второй день быстро восстанавливает свои позиции

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли, доллара — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4486 сома (снижение на 0,002 процента). Влияние интервенции, проведенной Нацбанком.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,71 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,1631 сома (рост на 0,51 процента). Максимум со 2 июля.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,88 сома, продажа — 103,88 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0578 сома (рост на 1,46 процента). Лучший день за сентябрь в плане укрепления валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,075 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1621 сома (рост на 0,31 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1407 сома, продажа — 0,1719 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,29 сома (рост на 0,11 процента). Стабильный рост: +0,7 процента за сентябрь.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,6 сома, продажа — 12,6 сома.

  • Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
