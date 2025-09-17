Сом подешевел ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 17 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли, доллара — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4486 сома (снижение на 0,002 процента). Влияние интервенции, проведенной Нацбанком.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,71 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,1631 сома (рост на 0,51 процента). Максимум со 2 июля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,88 сома, продажа — 103,88 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0578 сома (рост на 1,46 процента). Лучший день за сентябрь в плане укрепления валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,075 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1621 сома (рост на 0,31 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1407 сома, продажа — 0,1719 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,29 сома (рост на 0,11 процента). Стабильный рост: +0,7 процента за сентябрь.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,6 сома, продажа — 12,6 сома.
-
Четвертую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 15 сентября. Всего он реализовал $81,5 миллиона.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $378,6 миллиона.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.