В КР дебиторская задолженность предприятий превысила 594 миллиарда сомов

Дебиторская задолженность предприятий и организаций превысила 594 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что более 422,4 миллиарда сомов приходится на внутренние обязательства. А задолженность перед иностранными контрагентами составляет 172,1 миллиарда сомов. Из них 122,3 миллиарда — это долги перед странами СНГ и 49,8 миллиарда — перед другими государствами.

Самая большая задолженность зафиксирована в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов — 222,9 миллиарда сомов.

96,1 миллиарда сомов приходится на обрабатывающую промышленность.

В строительстве задолженность составляет 79,3 миллиарда сомов, в финансовом посредничестве и страховании — 76,8 миллиарда.

В секторе энергетики и снабжения газом и паром она зафиксирована на уровне 21,2 миллиарда сомов, в транспортной деятельности и хранении грузов — 20,7 миллиарда, в профессиональной, научной и технической деятельности — 14,6 миллиарда.

Данные обработаны по состоянию на 1 июля 2025 года.