12:45
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Экономика

В Кыргызстане производство минеральной воды увеличилось в 3,5 раза

В Кыргызстане производство минеральной воды увеличилось в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

По его данным, с января по июль текущего года наблюдается стабильный рост объемов производства минеральной и газированной воды (неподслащенной и неароматизированной). Оно увеличилось с 4 миллионов 801,5 тысячи литров в январе до 17 миллионов 713,1 тысячи литров в июле.

Основной прирост зафиксирован летом, что вполне ожидаемо — пик жары, когда люди чаще и больше пьют воду.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342715/
просмотров: 176
Версия для печати
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;сентября Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 8 сентября
Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и&nbsp;риски несет стройка века Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
Доллар и&nbsp;евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;сентября Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
12:34
Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали чемпионата мира по боксу Мунарбек Сейитбек уулу выбыл из претендентов на медали...
12:29
В Чуйской области задержаны подозреваемые в серии краж скота
12:20
На поездку в Италию и Ватикан делегация потратила 11 миллионов сомов
12:20
В Кыргызстане производство минеральной воды увеличилось в 3,5 раза
12:05
Военная прокуратура раскрыла случаи насилия в армии КР: подозреваемые задержаны