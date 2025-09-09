В Кыргызстане производство минеральной воды увеличилось в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

По его данным, с января по июль текущего года наблюдается стабильный рост объемов производства минеральной и газированной воды (неподслащенной и неароматизированной). Оно увеличилось с 4 миллионов 801,5 тысячи литров в январе до 17 миллионов 713,1 тысячи литров в июле.

Основной прирост зафиксирован летом, что вполне ожидаемо — пик жары, когда люди чаще и больше пьют воду.