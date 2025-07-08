На горнолыжном курорте «Ала-Тоо Резорт» начали строить канатную дорогу. Об этом сообщается на сайте проекта.

Уточняется, что в Ак-Сууйский район Иссык-Кульской области уже доставлено необходимое оборудование и инструменты, начата прокладка технических дорог и заливка фундамента под опоры. Работа выполняется в рамках контракта с австрийской компанией Doppelmayr Seilbahnen GmbH — мировым лидером в проектировании и строительстве канатных дорог.

Канатка включает в себя два участка: первый — 1,73 километра с двумя станциями, второй — 2,25 километра с двумя станциями.

Заместитель руководителя администрации главы государства Азамат Кадыралиев и министр строительства Нурдан Орунтаев ознакомились с ходом работ.

Генеральный план и проектная документация разработаны департаментом градостроительства и архитектуры.

Кроме того, ведется строительство водозабора объемом более 4 тысяч кубометров и канализационно-очистных сооружений мощностью свыше 3 тысяч кубометров в сутки.