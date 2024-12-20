Сом укрепился по отношению к евро, рублю, тенге. Курсы валют на 20 декабря

Фото из интернета. Евро продолжает дешеветь и уже приблизился к отметки в 90 сомов

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня снизились по отношению к сому. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,86 сома, продают по 87,35 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87 сомов (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,73 сома, продают по 90,69 сома. Официальный курс — 90,554 сома (снижение — 0,81 процента).

Российский рубль также дешевеет. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,836 сома, продают по 0,866 сома. Курс НБ КР — 0,8377 сома (снижение — 0,24 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1152 сома, продают по 0,1841 сома. Официальный курс — 0,166 сома (снижение — 0,24 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9221 сома (снижение — 0,16 процента).