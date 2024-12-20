Сом укрепился по отношению к евро, рублю, тенге. Курсы валют на 20 декабря

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня снизились по отношению к сому. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,86 сома, продают по 87,35 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87 сомов (без изменений).
Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,73 сома, продают по 90,69 сома. Официальный курс — 90,554 сома (снижение — 0,81 процента).
Российский рубль также дешевеет. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,836 сома, продают по 0,866 сома. Курс НБ КР — 0,8377 сома (снижение — 0,24 процента).
Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1152 сома, продают по 0,1841 сома. Официальный курс — 0,166 сома (снижение — 0,24 процента).
Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9221 сома (снижение — 0,16 процента).
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Национальный банк КР в декабре провел две интервенции. Всего на валютном рынке он реализовал $139,7 миллиона.
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С начала 2024 года НБ КР провел 25 валютных интервенций: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 12 — по продаже на общую сумму $622 миллиона 550 тысяч.
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В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.