В системе электронной накладной произошли изменения

Государственная налоговая служба провела изменения в системе «Электронной товаротранспортной накладной» для расширения и оптимизации ее функционала. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Расширен список источников прихода для функции по оприходованию товаров в виртуальном складе;

Добавлены такие источники, как покупка от населения, возврат от населения, уцененный товар, пересортица, налогоплательщик в зоне торговли с особым режимом, по материалам налогового контроля, оприходование основных средств для реализации;

Увеличено количество причин, необходимых для списания товара со склада: списание по топливным картам и талонам, списание по сертификатам, по материалам налогового контроля, уцененный товар, пересортица, списание основных средств, списание в виде гуманитарной помощи, списание расходных материалов.

Теперь пользователям нет необходимости указывать данные водителя при выборе способа перевозки «Автомобильный» в процессе заполнения ЭТТН. Кроме этого, в разделе «Мои данные» удален блок «Водители» и убраны поля «ГТД» и «Номер счет-фактуры», которые появлялись в ходе оформления ЭТТН.

Напомним, в апреле 2024 года по постановлению кабинета министров введены изменения и упрощения по применению ЭТТН для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих розничную продажу, в том числе на рынках и мини-рынках, крестьянских хозяйств, также для швейной и текстильной отрасли.

Подробную информацию и консультацию по применению ЭТТН можно получить по номеру 116 и в местных налоговых органах.