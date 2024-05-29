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Экономика

Переходить на торговлю в национальных валютах призвал Акылбек Жапаров

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в интервью информационному каналу «Россия 24» заявил, что Кыргызстану и РФ давно пора перейти на торговлю в национальных валютах.

Он отметил, что это необходимо для усиления позиций двух стран в условиях антироссийских санкций.

«Я об этом говорил десять лет назад. И вот сейчас реалии жизни показывают, что, если бы нас тогда услышали, минуя доллар, мы еще больше усилили бы свои внутренние позиции», — сказал Акылбек Жапаров.

В КР, добавил он, сильно развился криптовалютный рынок. Нацбанк выделил более 63 лицензий в этом направлении.

«На уровне стабильной криптовалюты идет торговля с другими государствами, в том числе с партнерами из России. Обеспечиваются сырье, поставки, продукция швейной отрасли. Бизнес начинает опережать нас. В этом плане нам надо быть гибче, работать быстрее. Мы могли бы для взаимных расчетов применять специальную валюту, которая гарантировалась бы золотым резервом наших стран», — заметил глава кабмина.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия и Кыргызстан активно переходят на использование национальных валют во взаимной торговле, доля рубля в коммерческих сделках достигла 83 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295365/
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